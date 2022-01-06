حالة الطقس لليومين القادمين

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل أمطار خفيفة فوق المنطقة الساحلية ويستمر بارداً ليلاً في معظم المناطق محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويبقى الجو غائما جزئيا بشكل عام.

وشهدت عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفرقة حسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزعت كما يلي.. في محافظة حمص.. في الناصرة 2 مم ومرمريتا 1 مم في محافظة حماة.. في شطحة 3 مم والكريم 1 مم وفي محافظة طرطوس.. في القدموس 3 مم ودريكيش وحمام واصل 1 مم وفي محافظة اللاذقية.. في المزيرعة 3 مم والحفة والقطيلبية 2 مم.