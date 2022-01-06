ضبط دارة الكترونية في محطة وقود للتلاعب بكمية البنزين

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة

أقدم صاحب محطة محروقات في ريف جبلة على تركيب دارة كهربائية موصولة على العداد من أجل التلاعب بالكميات المباعة للمواطنين، و ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس احمد زاهر أنه المديرية ضبطت المخالفة عند دخول دورية حماية المستهلك إلى المحطة حيث تمّ فصل الدارة الأمر الذي جعل معايرة العداد مطابقة للمكاييل المعتمدة لدى المديرية وعند كشف الدورية على لوحة العداد ووصل الدارة تمت إعادة المعايرة فتبين وجود نقص بمقدار حوالي لترين في كل ٢٠ ليتر.

و أكد المهندس زاهر أنه تم تنظيم الضبط اللازم ومصادرة الدارة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم ٨.

كما ضبطت المديرية احد المطاعم المغلقة الذي يقوم باستجرار الغاز الصناعي ويقوم ببيعها في السوق بطريقة غير مشروعة و تمّ نظيم ضبط اتجار ب ٢٤ اسطوانة غاز صناعي وتغريم المخالف بمبلغ ٥ ملايين و٤٠٠ ألف ليرة ومصادرة الاسطوانات وتشميع المحل و إلغاء ترخيصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.