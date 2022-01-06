قمتان مثيرتان في دوري سلة الرجال

تنطلق اليوم منافسات المرحلة التاسعة من ذهاب دوري سلة الرجال حيث تقام اليوم ثلاثة لقاءات ومثلها غداً الجمعة، حيث تشهد المرحلة قمتين كبيرتين الأولى في الشهباء وتجمع الجلاء مع جاره الاتحاد، والثانية غداً في الفيحاء وتجمع الوحدة وجاره الجيش، ولن تخلو بقية المباريات من الندية والإثارة، خاصة للفرق التي تسعى للهروب من شبح الهبوط.

في حماة (الساعة الخامسة مساءً) يحل الكرامة البطل ضيفاً على الطليعة المتأخر بالترتيب، ويأمل أصحاب الأرض بالخروج بأقل الخسائر الممكنة، في حين يسعى الكرامة لمواصلة عروضه الجيدة والبقاء في قمة الترتيب، وستكون صالة الأسد (الساعة الخامسة مساءً )مسرحاً اليوم للقاء القمة الذي سيجمع قطبي سلة الشهباء الجلاء وجاره الاتحاد، المباراة تحمل في طياتها عناوين كثيرة، وهي بين طموح شباب الجلاء وخبرة لاعبي الاتحاد، فكلا الفريقين يسعيان لتحقيق فوز هام، ويمتلكان من اللاعبين لرؤية مباراة قمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وما يزيد من حرارة المباراة أن فوز أحدهما سيجعلهما يتبادلان المواقع على لائحة الترتيب.

صالة الفيحاء بدمشق تستضيف (الساعة الخامسة مساءً) لقاء الفيحاء “الأخير” وضيفه حطين”قبل الأخير” كلا الفريقين حالهما متشابه كونهما لم يتذوقا طعم الفوز وسيحاولان تضميد جراحهما على حساب بعضهما.

وتستكمل المباريات غداً حيث يقام لقاء قمة السلة السورية بين الوحدة “المتصدر” والجيش”الثالث” المباراة لها خصوصيتها ودائما تتصف بالمتعة والندية، كون الفريقين يضمان في صفوفهما كوكبة من النجوم القادرين على تغيير مجرى المباراة بأي وقت مع تميز للجيش بدكة الاحتياط.

وفي الصالة نفسها (الساعة السادسة مساءً) يستضيف الثورة فريق الوثبة بمباراة صعبة على أصحاب الأرض الذين عانوا كثيراً هذا الموسم من غياب للكثير من عناصره، ورغم ذلك يسعى لاعبو الفريق لتكرار ما حققوه الموسم الماضي حيث فازوا على الوثبة بحمص، لكن المعطيات تختلف هذا الموسم، فالوثبة لن يرضى الخروج إلا بالانتصار خاصة وأن المباراة كانت مقررة على أرضه ونقلت لدخول صالة حمص بالصيانة، الفريق قدم مستوى جيداً يقربه من الفوز، والثورة سيحاول تحقيق فوزه الثاني توالياً ليقربه من البقاء بين الأقوياء.

كما يحل النواعير ضيفاً على الحرية في صالة الأسد (الساعة الخامسة مساءً) في مباراة متكافئة بين فريقين طامحين يرغب كلاهما في تحسين موقعهما على سلم الترتيب.

عماد درويش