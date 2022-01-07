ابتداءً من شباط آلية جديدة لتوزيع الخبز في دمشق وريفها من قبل معتمدين وضمن شروط

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: أنه اعتبارا من الأول من شهر شباط القادم سيتم اعتماد نظام جديد لتوزيع الخبز في محافظتي دمشق وريفها، وجاء في القرار الصادر عن الوزير عمرو سالم أنه سيتم اختيار معتمدين شريطة أن يكونوا بقاليات يحسب عددها على أساس تقسيم عدد البطاقات التي تنتجها الأفران في كل من المحافظتين على عدد بطاقات كل محافظة وألا تكون مخصصات أي معتمد أكثر من 250 ربطة تحت أي ظرف وذلك لأن أي نقطة بيع لا يمكنها أن تبيع أكثر من هذا العدد دون وجود ازدحام كبير.

وحدد القرار آلية توزيع عدد المعتمدين بناء على الخرائط وعدد السكان في كل حي من الأحياء وتربط كل مجموعة منهم بفرن حسب طاقته الإنتاجية.

وبين القرار آلية توزيع الخبز المباع بسعر التكلفة لمن يريد أو من يستبعد من الدعم حيث سينقل بسيارات بالمواصفات المذكورة أعلاه ويباع لمن يرغب من البقاليات وبأي عدد ويوزع بعدد قليل من الربطات لا يتجاوز العشرين ربطة لكل بقالية.

وبين القرار ان البدء بتطبيق الآلية سينطلق في الأول من شباط القادم على أن يطبق في كافة المحافظات في مدة أقصاها الأول من نيسان القادم.