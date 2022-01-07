الحرارة إلى ارتفاع والجو غائم جزئياً بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في الطبقات السطحية يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يبقى الجو غائماً جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً في معظم المناطق محذرة من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…