زراعة 18 ألف هكتار قمح في حمص حتى الآن.. وزير الزراعة: تنفيذ الخطة ووضع المحاصيل جيد

البعث ميديا || حمص – صديق محمد

بهدف متابعة تنفيذ الخطة الزراعية ولقاء الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في أراضيهم وقراهم والحديث معهم عن احتياجاتهم ومحاولة تأمينها لضمان استمرار العملية الزراعية والإنتاجية، بدأ وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بجولة ميدانية إلى عدد من المحافظات والبداية اليوم من محافظة حمص في الريف الغربي والجنوبي للمحافظة منطقة القصير وتلدو والرستن.

وبين الوزير أنه خلال الجولة تم الاطلاع على مشاكل الفلاحين في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج والاطمئنان بشكل ميداني على كافة المساحات المزروعة المروية والبعل،لافتاً إلى أن تنفيذ الخطة ووضع المحاصيل جيد، بالإضافة إلى واقع الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن، منوهاً أنه تم طرح موضوع ارتفاع أسعار الأعلاف وتوفرها من قبل الفلاحين وتوزيع أنواع محددة من الأسمدة وزيادة كميات المازوت الزراعي.

وأكد الوزير أن الدعم الحكومي مستمر في توفير مستلزمات الإنتاج والأعلاف بأسعار مدعومة وفق الإمكانيات المتاحة، موضحاً أن الجولة شملت الاطلاع على المخزون المائي في سد تلدو وواقع الأسماك فيه ولقاء المربين وآلية العمل في هذا القطاع.

وبين المهندس بسام بارسيك محافظ حمص أن ما تم طرحه خلال الجولة سيتم تأمينه بما يخص كل من الوزارة والمحافظة بهدف إنجاح الموسم الزراعي وخاصة محصول القمح، وهذه الجولة هي سلسلة من زيارات بدأت منذ شهرين ومستمرة بحيث يتم توفير كافة متطلبات الفلاحين، منوهاً أن الزيارة القادمة ستشمل المناطق الشرقية في المحافظة.

وبين مدير زراعة حمص المهندس يونس الحمدان أن المساحة المزروعة بمحصول القمح في المحافظة بلغت 9921 هكتار مروي و 18172 هكتار بعل حتى الآن، بينما بلغت مساحة الشعير المزروعة 33 ألف هكتار، ووصلت المساحة المزروعة بمحصول البطاطا العروة الخريفية إلى 1149 هكتار بتقديرات إنتاج 17 ألف طن.

وأشار الحمدان إلى أن أعداد الثروة الحيوانية حسب إحصاء 2020 بلغت حوالي 1.5 مليون رأس من الأغنام و84 ألف رأس من الأبقار، و103 آلاف رأس ماعز و2300 رأس إبل.

وفيما يخص انتشار فأر الحقل في منطقة سهل الحولة إلى أطراف مدينة حماة أكد أنه وبعد الجولات الميدانية للفنيين في المديرية إلى حقول الفلاحين تم وضع خطة للقيام بحملة مكافحة جماعية بمشاركة الفلاحين ومديرية زراعة حماة بعد أن تم تأمين كافة مستلزمات المكافحة من قبل مديرية الزراعة ومديرية الوقاية في الوزارة.