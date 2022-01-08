‏وزير الزراعة يفتتح الثانوية الزراعية والبيطرية

البعث ميديا || حماة – حسان المحمد

افتتح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا وامين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي مبنى الثانوية الزراعية و البيطرية في مدينة مصياف التي تبلغ كلفتها 600 مليون ليرة .

وبين المهندس قطنا ان تدشين الثانوية يأتي مع اصدارالقانون رقم /38/ لعام 2021 الخاص بالتعليم المهني والذي يهدف إلى تنظيم مساره وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل من مختلف المهن وتأمين التدريب للطلاب في بيئة العمل الحقيقية عن طريق إحداث مراكز تدريب وورش إنتاج خاصة بالثانوية المهنية بغية رفع سوية خريجيه من الناحية العلمية والعملية وصولاً إلى المساهمة في دعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة منوها بجهود جميع من ساهم في تنفيذ الثانوية ورفدها بكل ما تحتاجها من تجهيزات ومخابر حديثة بهدف رفع مستوى التعليم وإكساب المهارات اللازمة للطلاب وتدريبهم بشكل عملي. ولفت المحافظ إلى أهمية الثانوية التي تبلغ مساحتها الإجمالية على مساحة 16 دونما والبناء على مساحة 1700 م2 وهي مخصصة لاستيعاب 500 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل التقى وزير الزراعة مزراعي التفاح في المركز الثقافي بمصياف واستمع إلى مطالبهم التي تمثلت حول ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم حصولهم على المازوت الزراعي والأسمدة بالإضافة للضرر التي تعرض له المحصول نتيجة الأحوال الجوية ولم يستفادوا من صندوق الأضرار والجفاف بالتعويض ، سيما مع ارتفاع تكاليف تخزين التفاح في البرادات والخزن نتيحة عدم توفر الكهرباء والاعتماد على المازوت في تشغيل البرادات مما زاد في التكلفة على المزارعين وأصحاب البرادات وطالب المزارعون بتأمين الأسمدة والادوية عن طريق وزارة الزراعة.

بدوره الوزير وعد بمعالجة موضوع الأضرار التي تعرضت للجفاف وحل الخلل أو الأشكال الإداري الذي حصل جراء عدم حصولهم على التعويض

وتابع الوزير جولته التتبعية إلى معمل الشوندر السكري بتل سلحب واستمع من المدير المعني جاهزية المعمل مؤكدا على أن المعمل جاهز بعد أن أجري له الصيانة اللازمة من أجل استلام محصول الشوندر.

وشدد الوزير على معاقبة كل متعاقد ولم يزرع، ثم تفقد سد العشارنة ووجه بإيجاد جهود محلية لمكافحة إزالة زهرة النيل العائمة على المياه.