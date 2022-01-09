أجواء غائمة وأمطار متوقعة خلال ساعات الليل

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات بعد الظهر والمساء فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً ويمتد الهطل إلى أغلب المناطق خلال ساعات الليل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية في المناطق الجنوبية والساحلية ومعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تصل إلى 45 كيلومتراً بالساعة والبحر خفيف يتحول إلى متوسط ارتفاع الموج خلال ساعات بعد الظهر.

ويطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو يكون بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات مع زخات من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً فوق المنطقة الساحلية والجزيرة.