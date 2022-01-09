الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى من المازوت المنزلي خلال الأسبوع الحالي

أكد المهندس عبد الإله الندمان مدير فرع محروقات حلب أن نسبة توزيع المازوت المنزلي بلغت حوالي ‎%‎75 حتى الآن، وأن عملية التوزيع مستمرة وبوتيرة عالية في مختلف مناطق وأحياء المدينة والريف.

وأشار في تصريح خاص للبعث ميديا إلى أنه تم مؤخراً زيادة مخصصات المحافظة من مادة المازوت لتعويض فاقد التوزيع، متوقعاً أن يتم الانتهاء من عملية توزيع الدفعة نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح المهندس الندمان أن توزيع الدفعة الثانية والمحددة بواقع 50 ليتر لكل أسرة ستبدأ بداية الأسبوع القادم.

وبما يخص مادة الغاز المنزلي بين المهندس الندمان أن مدة الانتظار انخفضت إلى أقل من شهرين وعملية التوزيع متواصلة بشكل يومي ولا يوجد أي اختناقات بتوزيع المادة حالياً بعد زيادة مخصصات المحافظة من المادة أيضاً.

حلب – معن الغادري