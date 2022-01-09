الخارجية الروسية: موسكو تذهب إلى المفاوضات مع واشنطن بأفكار عملية

أشارت ماريا زاخاروفان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أن الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية في جنيف يحمل معه أفكاراً عملية بخصوص هذه الضمانات.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلها موقع روسيا اليوم: وصل دبلوماسيو وعسكريو روسيا إلى جنيف، ومن المخطط أن يجروا مساء اليوم الجولة الأولى من المفاوضات مع الأمريكيين على نطاق ضيق حول القضايا الأمنية، مؤكدة أن هذا العمل سيستمر غداً بشكل موسع، وبالتالي سيكرس يوما الـ 9 والـ 10 من كانون الثاني الحالي للمفاوضات بشكل أكثر عمقاً.

وكانت روسيا نشرت في نهاية عام 2021 مشروعي معاهدة مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو حول الضمانات الأمنية.