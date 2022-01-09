القضاء على 16 مسلح في كازاخستان

أعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان اليوم أن قواتها تمكنت من القضاء على 16 مسلحاً والقبض على أكثر من 6 آلاف من مثيري أعمال الشغب في البلاد خلال الأيام الماضية.

الوزارة قالت في بيان اليوم نقله موقع روسيا اليوم: “أثناء الحفاظ على النظام العام وحماية النظام الدستوري للبلاد تم القضاء على 16 مجرماً واعتقال نحو 6000 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب والنهب والاشتباكات المسلحة بينهم أجانب ورعايا من دول مجاورة”، مشيرة إلى أن أكثر من 1300 من ضباط الشرطة وأفراد من الحرس الوطني ووزارة الدفاع فضلاً عن الأجهزة الخاصة أصيبوا خلال هذه الأحداث.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أمس اعتقال 850 مسلحاً شاركوا في الاشتباكات المسلحة وعمليات النهب والترهيب في مدينة ألماتا أكبر مدن كازاخستان، موضحة أن مسلحين حاولوا الهجوم خلال الأيام الماضية على مركزي شرطة في مدينتين كازاخستانية كما جرت محاولات متكررة في مدينتي تاراز وتالديكورغان للهجوم والاستيلاء على مراكز حجز المجرمين والموقوفين التابعة للشرطة ولكن قوات الأمن تصدت لهذه المحاولات.