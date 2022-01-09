بدء تأهيل وصيانة ناعورة البشريات بحماة

بدأت دائرة النواعير بمجلس مدينة حماة أعمال ترميم وتأهيل ناعورة البشريات الواقعة على مجرى نهر العاصي في موقع الأربع نواعير والبالغ قطرها 16 متراً.

أعمال الترميم والتأهيل تتضمن وفق ما أوضح مدير دائرة النواعير محمد سبع العرب لـ”سانا” استبدال المحور والوشاحات والدوائر الخارجية والداخلية و إكليل الناعورة حيث تنفذها ورشة متخصصة وتشمل تصميم وتنفيذ مجسمات خشبية للقطع التالفة من أخشاب الجوز والحور والكينا والسنديان والصنوبر، لافتاً إلى أن الناعورة تعد ثالث أكبر ناعورة بالمحافظة وموجودة منذ آلاف السنين.

وأشار إلى أن الدائرة تخطط لصيانة وتأهيل معظم النواعير في العام الجاري في حال توفرت المواد اللازمة .

من جهته بين رئيس ورشة الصيانة غزوان السقا أن هناك صعوبة في تأمين مواد الصيانة المخصصة للنواعير وهناك حاجة الى عاملين جدد من فئة الشباب لأنهم الأقدر على إتمام عمليات الصيانة بالشكل المناسب نظراً لكون معظم الكادر العامل من ذوي الأعمار الكبيرة.