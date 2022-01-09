جائزة الإبداع الرياضي للرباع معن أسعد

ضمن الدورة الـ 11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع، نال الرباع السوري، معن أسعد، جائزة الإبداع الرياضي، إلى جانب 28 بطلاً رياضياً.

وتسلم أسعد الجائزة عن فئة الرياضي الذي حقق إنجازاً رفيع المستوى في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة، حيث أحرز برونزية أولمبياد طوكيو الأخيرة 2020 ضمن منافسات رفع الأثقال بوزن فوق 109 كغ.

وكان الرباع أسعد أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال التي أقيمت مؤخراً في العراق بمشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات العربية كافة.