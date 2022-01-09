جنيات الكرامة يبحر نحو المنامة

لم يترك لاعب منتخبنا الأول بكرة القدم عمرو جنيات أي مجال للشك بأنه سيبلغ طموحاته بالاحتراف الخارجي، حيث أكد ناديه الكرامة خبر انتقاله بشكل رسمي لنادي المنامة البحريني بعد أن اتفق الطرفان على كل الأمور المالية التي انتهت بدفع مستحقات الكرامة من جراء انتقال الجنيات حسب شروط العقد.

وفي اتصال هاتفي مع جنيات أكد ل”البعث ميديا” أن طموحات الاحتراف الخارجي قد بدأت بهذا العقد ولن تتوقف عند هذا الحد، مشيراً إلى أن طموحاته الاحترافية ستكون مستقبلاً في أحد الأندية العربية أو الأجنبية الكبيرة، واعتبر الجنيات أن هذه الخطوة الاحترافية ستصقل مهاراته بشكل ممتاز ليبقى جاهزاً فنياً وبدنياً للعب مع المنتخب خاصة قبيل المباريات الأربعة المتبقية في تصفيات الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم، وتمنى الجنيات أن يستطيع المنتخب الفوز في المباريات الأربعة لتنتعش آماله في التأهل للملحق كثالث المجموعة وليلعب مع أحد فرق أمريكا وليحقق طموحات جماهير الكرة السورية بالتأهل لكأس العالم.

نزار جمول