رسالة من الرئيس الأسد للرئيس الموريتاني نقلها المقداد هاتفياً لوزير الشؤون الخارجية الموريتاني

أجرى الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ونقل الوزير المقداد رسالة من السيد الرئيس بشار الأسد موجهة إلى رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للاطمئنان على صحته كما تضمنت الرسالة تمنيات الرئيس الأسد للرئيس الغزواني بالشفاء العاجل إثر إصابته بفيروس كورونا وللشعب الموريتاني المزيد من التقدم والازدهار.

وبحث الوزير المقداد مع نظيره الموريتاني خلال الاتصال مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطورها وتقدمها بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الشقيقين في سورية وموريتانيا.