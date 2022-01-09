نقابة الدولة والبلديات تعقد مؤتمرها السنوي

بدأت نقابات اتحاد عمال دمشق بعقد مؤتمراتها السنوية حيث عقدت نقابة الدولة والبلديات مؤتمرها اليوم تحت شعار” وطن بنيناه بعرقنا.. نحميه بدمائنا” في مقر الاتحاد.

مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت الى ضرورة تثبيت العمال المؤقتين لاسيما وأن تثبيتهم لا يحمل الخزينة العامة أية مبالغ وسد النقص الحاصل باليد العاملة وتشميل المتقاعدين بالضمان الصحي ومعالجة مشكلات التأمين الصحي وتأمين السكن العمالي واعادة النظر في أسعار التخصيص وصرف بدل الاجازات الادارية واعادة طبيعة العمل للمعاهد المتوسطة وتامين اللباس العمالي للجهات التي يتطلب عملها منحه ولم تمنح حتى الآن وتأمين النقل الجماعي ورفع تعويض مخاطر وطبيعة العمل والاسراع بتعديل قانون العاملين الاساسي ومنح الوجبة الغذائية لمستحقيها وزيادة مخصصات المازوت للنقل واقامة المزيد من دورات الصحة والسلامة المهنية وتطوير مستوصف مجمع الخدمات وانشاء مخبر تحاليل عام في المراب ورفع الحد المعفى من الضريبة.

رئيس مكتب النقابة الرفيق المهندس قصي كسادو ذكر أن النقابة استطاعت تحقيق العديد من المكاسب العمالية في الجهات التابعة لعمله ومنها: العودة الى نظام الطبابة المركزي في محافظة دمشق بدعم من السيد المحافظ والحصول على حكم قطعي من المحكمة الادارية صادر عن مجلس الدولة بأحقية احتساب خدمات العمال لدى المؤسسة العامة للاتصالات والمستمرة والمتصلة بخدماتها لدى الشركة السورية للاتصالات في معادلة مستحقاتها التأمينية بحسبانها خدمة لدى مرفق عام من قبل موظفين عامين والتزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتسوية اوضاع الاخوة العمال لجهة المستحقات التأمينية على كامل المدتين المتصلتين واحتساب طبيعة العمل على الراتب الحالي مبينا أن المكتب سيتابع هذا العام معالجة المشكلات التي تواجه الاخوة العمال لإيجاد حلول لها لتحقيق الاستقرار لهم والحفاظ على حقوقهم.

حضر المؤتمر الرفاق رئيسا مكتبي العمال في فرعي دمشق وريفها للحزب ورئيس الاتحاد.

البعث ميديا || بسام عمار