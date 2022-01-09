8076 مخالفة بحماة خلال عام 2021

كشف رياض زيود مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة حصيلة المخالفات التي تم ضبطها خلال عام 2021، والتي بلغت 8076 مخالفة، كما تم إغلاق 995 فعالية تجارية ومنشأة صناعية وحرفية بمدد مختلفة حسب نوع المخالفة.

وأوضح زيود بأنه بلغت نسبة المخالفات الجسيمة من إجمالي المخالفات نحو 65.3% تمثلت بمواد فاسدة، والمتاجرة بالمواد المدعومة، والمتاجرة بالمحروقات، والغش بالوزن، الغش بالنوع، الغش بالكيل، الغش بالبيانات، البيع بسعر زائد.

فيما شملت المخالفات أصحاب المخابز الخاصة والعامة بمخالفات متنوعة بالإضافة لمخالفات لشركات تجارية ومنشآت صناعية ومنشآت حرفية تنوعت باستخدام مواد أولية فاسدة ومنتهية الصلاحية، والبيع بسعر زائد، والامتناع عن البيع، عدم منح فواتير، نقص البيانات أو عدم وجودها على منتجات الشركة.

كما طالت الضبوط أصحاب محطات الوقود الخاصة والعامة بمخالفات “نقص الكيل، والتصرف بالاحتياط الاستراتيجي” والمتاجرة بالمحروقات “بينزين، مازوت، غاز”.

وشملت المخالفات في اللحوم الحمراء “الغش، الذبح خارج المسلخ البلدي دون رقابة”.

فيما كانت المخالفات الأكثر لهذا العام هي بالفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

حماة – حسان المحمد