أسعد وعدد من الرياضيين يزورون جناح سورية في إكسبو 2020 دبي

زار الرباع السوري معن أسعد الحاصل على برونزية رفع الأثقال في أولمبياد طوكيو 2021 وعدد من الرياضيين السوريين المتميزين الجناح السوري في معرض اكسبو 2020 دبي واطلعوا على المعروضات المتنوعة فيه الفنية والتاريخية والثقافية.

وخلال مراسم تكريم الرباع أسعد ورفاقه من قبل إدارة الجناح قال سفير سورية في الإمارات والمفوض العام للجناح الدكتور غسان عباس: نحن فخورون بأن نستقبل ونكرم البطل الرباع معن أسعد وبقية الرياضيين الذين رفعوا اسم سورية عالياً في أهم الفعاليات الرياضية العالمية وكانوا سفراء حقيقيين وفاعلين للشعب السوري في العالم أجمع مؤكداً أهمية تكريم كل المبدعين السوريين من خلال الاحتفاء بإنجازاتهم بالجناح السوري.

وقدم فريق الجناح السوري شهادات الشكر والتقدير للرباع أسعد ولعدد من الرياضيين السوريين الحائزين ميداليات في بطولات عربية ودولية في عدد من الألعاب.

شارك في التكريم مدير الجناح السوري المهندس خالد الشمعة والإعلامي السوري مصطفى الآغا إضافة إلى أعضاء من الجالية السورية في الإمارات وعدد من الرياضيين والمهتمين بالشأن الرياضي في الإمارات.