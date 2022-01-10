الداخلية.. القبض على 6 أشخاص ينقبون عن الآثار في حي الشاغور

قبضت إدارة مكافحة المخدرات على 6 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في حي الشاغور بدمشق وصادرت قطعاً نقدية أثرية بحوزتهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه من خلال معلومات وردت إلى إدارة مكافحة المخدرات حول مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنقيب عن الآثار في أحد أقبية المنازل القديمة في الشاغور بدمشق ويعرضون قطعاً نقدية أثرية للبيع ألقي القبض على شخص وشقيقته أثناء قيامهما بعرض عينة من تلك القطع، مضيفة إنه بدلالة المقبوض عليهما جرى إيقاف باقي أفراد المجموعة وهم يستقلون سيارة خاصة من نوع تويوتا كورولا عثر فيها على قطع نقدية مخبأة ضمن كيس يحتوي على 501 قطعة تم التحرز عليها.

ولفتت الوزارة إلى أنه بتحري منزل عائد لأحد أفراد المجموعة عثر على درج مغطى بستائر وبنهايته نفق محفور يدوياً وبالتدقيق وجد باب خشبي مغطى بالكامل ومموه بقماش وبعد فتحه تبين وجود درج ترابي يؤدي إلى حفرة بعمق نحو ستة أمتار داخلها بقايا كسرات فخارية وبقايا عظمية وأدوات مستخدمة في الحفر تمت مصادرتهان مؤكدة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترف الشقيقان بممارستهما أعمال السحر والشعوذة منذ عدة سنوات وأنهما اتفقا مع بقية أفراد المجموعة على بيع القطع النقدية الأثرية بمبلغ مليونين ونصف المليون ليرة لكل قطعة.

وأشارت الوزارة إلى تسليم القطع الأثرية المصادرة إلى مديرية الآثار والمتاحف أصولاً وتقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.