توفي اليوم شخصان جراء حادث سير على طريق مطار دمشق الدولي بالقرب من مفرق جرمانا نتيجة اصطدام السيارة التي يستقلونها بعمود كهرباء.

مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي أوضح في تصريح لـ”سانا” أن سيارة سياحية من نوع بيجو اصطدمت بعمود كهرباء بالقرب من مفرق الباسل بجرمانا على طريق المطار ونتيجة الاصطدام حصل ماس كهربائي من الأسلاك المغذية للعمود ما أدى إلى صعق السائق والمرافق له ووفاتهما على الفور.

ولفت العميد السعدي إلى إزالة آثار الحادث عن الطريق والذي أدى أيضا إلى أضرار مادية بالسيارة والمكان.