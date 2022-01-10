“قسد” تنفذ حملة مداهمات في السويدية بريف الرقة وتخطف 40 مدنياً

على خلفية المظاهرة الاحتجاجية التي خرجت ضدها أمس في البلدة، نفذت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة مداهمات واسعة في بلدة السويدية بريف الرقة الغربي.

وذكرت مصادر أهلية لـ سانا أن ميليشيا “قسد” استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة فجر اليوم ونفذت حملة مداهمة وتفتيش واسعة طالت أغلب منازل المواطنين في بلدة السويدية بالريف الغربي بحثا عن مشاركين في المظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها القرية أمس ضد ممارسات الميليشيا القمعية سرقة محاصيلهم وثروات المنطقة اضافة للفلتان الأمني المتفشي في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن ميليشيا “قسد” أقدمت على فرض حصار كامل وأقامت الحواجز عند مداخل ومخارج بلدة السويدية واختطفت أكثر من 40 من أبناء البلدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.