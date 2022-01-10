هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها في الحسكة

شهد عدد من المناطق في بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 19 مم في مبروكة بمحافظة الحسكة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توزعت نسب الهطل في محافظة اللاذقية بين 16 مم في المزيرعة و9 مم في القرداحة و8 مم في صلنفة وكسب و7 مم في اللاذقية و6 مم في بوقا و5 مم في مطار الباسل والحفة و4 مم في القطيلبية و3 مم في وادي قنديل فيما بلغت 5 مم في بانياس بمحافظة طرطوس.

وفي محافظة الرقة سجلت في الكرامة 6 مم والسبخة وجديدة خابور 4 مم والرقة 3 مم وتل ابيض وبئر محيسن والمنصورة 2 مم وعين عيسى 1 مم وفي محافظة دير الزور بلغت في البوكمال 2 مم ودير الزور 1 مم.

وفي محافظة الحسكة وصلت في مبروكة إلى 19 مم وتل علو 6 مم والمالكية واليعربية والجوادية 5 مم والقحطانية والزهيرية والدرباسية وأم مدفع والشدادة ومركدة وتل حميس 4 مم وهيمو وعامودا والقامشلي وأبو قصايب والحسكة والهول والعريشة 3 مم وتل بيدر وتل تمر وتل براك 2 مم.