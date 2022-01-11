أمريكا تتصدر الدول بإصابات ووفيات كورونا عالميا

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 5 ملايين و509 آلاف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم لغاية الآن إلى 309908896 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5509989 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 260310967 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 859994 حالة وفاة من أصل 61772968 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 483936 حالة وفاة من أصل 35869947 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 620091 حالة وفاة من أصل 22558695 إصابة.