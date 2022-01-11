أهالي الشدادي يتظاهرون تنديدا بممارسات ميليشيا «قسد» الإجرامية

خرج أهالي مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي بمظاهرة احتجاجاً على الممارسات الإرهابية لميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي وجرائمها بحق الأهالي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية: إن أهالي الشدادي بريف الحسكة خرجوا بمظاهرة صباح اليوم ضد ميليشيا “قسد” نددوا خلالها بممارساتها الإجرامية بحق المواطنين ولا سيما عمليات اختطاف الشبان والقاصرات وزجهم في معسكرات التجنيد القسري للقتال في صفوفها إضافة لمواصلتها نهب وتخريب ممتلكات الأهالي وفرض الأتاوات على تسويق المحاصيل الزراعية.

وبينت المصادر أن الأهالي الذين احتشدوا في ساحة مدينة الشدادي أشعلوا الإطارات وقطعوا بعض الطرق الرئيسة المؤدية إلى المدينة وهتفوا بعبارات تندد بممارسات الميليشيا وارتهانها للاحتلال الأمريكي.