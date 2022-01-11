الأمن الجنائي يلقي القبض على شخص يحتال من خلال مواقع تواصل الاجتماعي

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على شخص يمتهن الاحتيال على المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن مواطنة ادعت إلى فرع الأمن الجنائي في حماة بتعرضها لعملية احتيال من قبل شخص تعرفت عليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكان ينتحل صفة شخص اسمه (حيدر.ن) أوهمها أنه يستطيع إخلاء سبيل زوجها الموقوف لقاء مبلغ مالي وقامت بإرسال حوالة مالية له بمبلغ أربعة ملايين ليرة سورية، كما وردت شكوى بتعرض مواطن للاحتيال عليه بنفس الطريقة بمبلغ مالي وقدره سبعمائة ألف ليرة سورية بحجة تأمين عمل لولده خارج القطر.

وبعد التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من كشف الفاعل وقام بإلقاء القبض عليه وهو المدعو (طلال.م)، وبالتحقيق معه اعترف أنه قام بإنشاء صفحة وهمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم (طرماح طرماح) وانتحل شخصية المدعو (حيدر.ن) واحتال على المواطنة المذكورة حيث طلب منها مبلغ تسعة ملايين ليرة سورية على دفعتين بحجة إخلاء سبيل زوجها وطلب منها تحويل المبلغ باسم المدعو (أحمد.د) والذي أُلقي القبض عليه واعترف باستلامه المبلغ بطلب من صديقه مقابل مبلغ عشرين ألف ليرة سورية عن كل حوالة، كما اعترف المقبوض عليه (طلال) بالاحتيال على المواطن الثاني بنفس الطريقة بمبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية بحجة تأمين عمل لولده على أحد السفن التجارية خارج القطر.

وتم استرداد مبلغ خمسة ملايين ليرة سورية من المقبوض عليه والتي قام بالاحتيال على الشاكين فيها وسلمت إلى أصحابها أصولاً، ومازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .