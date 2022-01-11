الجيش الروسي يجري تدريبات عسكرية وسط وجنوب غرب البلاد

بمشاركة نحو 3 آلاف جندي، بدأ الجيش الروسي اليوم تدريبات عسكرية وسط وجنوب غرب البلاد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الدائرة العسكرية الغربية قولها في بيان إن نحو 300 قطعة من المعدات العسكرية تشارك في التدريبات بينها دبابات (تي-72 ب3) وناقلات الأفراد المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة، مشيرا إلى إلى أن الهدف من هذه التدريبات تحسين التنسيق القتالي بين تشكيلات مختلفة ورفع المستوى المهني لأفرادها والتدرب على استخدام أساليب وتكتيكات جديدة لأداء المهام القتالية في ظروف المعركة الحديثة.