الداخلية الإيرانية.. إلغاء قيود السفر الاحترازية جراء كورونا مع دول الجوار

ذكرت وزارة الداخلية الإيرانية عودة إجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار إلى طبيعتها وإلغاء قيود السفر الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي الكورونا مع هذه الدول.

وأوضح وزير الداخلية الإيرانية أحمد وحيدي في تصريح عقب اجتماع اليوم للجنة الوطنية لمكافحة كورونا أنه تقرر إلغاء القيود الاحترازية المفروضة على السفر عبر المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار ورفع القيود عن بعض الدول التي تمكنت من احتواء الوباء، مشددا على أنه يتعين على جميع القادمين إلى البلاد عبر المنافذ البرية الامتثال إلى التعليمات الوقائية والصحية وتقديم شهادات الخلو من مرض كورونا PCR تلقي الجرعتين من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 25 حالة وفاة و1961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.