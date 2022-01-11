تدشين قسم شرطة النيرب و مبنى مديرية ناحية تل عرن

البعث ميديا || حلب – معن الغادري:

تم اليوم في حلب تدشين قسم شرطة النيرب، ومبنى مديرية ناحية تل عرن وذلك بحضور أمين فرع حلب للحزب أحمد منصور و محافظ حلب حسين دياب وقائد شرطة المحافظة اللواء عصام الشلي.

وفي تصريحه للصحفيين بين قائد الشرطة أن هذه الوحدات الشرطية كانت مفعلة سابقاً في أماكن مؤقتة، وسيتم حالياً استخدام المباني الجديدة لتقوم بواجبها على أكمل وجه، وتأمين الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل، مؤكداً أهمية دور هذه الوحدات في تعزيز الأمن، وتخديم المواطنين، موضحاً أن جزءاً من مبنى ناحية تل عرن مخصص للشؤون المدنية، وسوف يتم تفعيله لتقديم عدد من الخدمات للمواطنين ، إلى جانب دوره كمديرية ناحية.

وأكد اللواء الشلي أن الوحدات الشرطية المنتشرة في المدينة والريف، تشكل جزءاً هاماً من المؤسسات الحكومية التي تعود إلى العمل في المناطق التي طالها الإرهاب لتساهم في عوده المواطنين إلى مناطقهم واستقرارهم.