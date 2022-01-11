حالة الطقس: الجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

ووفقا لتوقعات المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

بالمقابل حذرت المديرية من حدوث الصقيع وتشكل الضباب على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

أما عن الرياح، ذكرت مديرية الأرصاد أنها جنوبية غربية معتدلة على المنطقة الساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وتتكاثر الغيوم تدريجياً خلال ساعات المساء والليل فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق.