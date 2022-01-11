مقدماً التهاني باسم الرئيس الأسد.. السفير صباغ يشارك بمراسم تنصيب رئيس نيكاراغوا

باسم السيد الرئيس بشار الأسد وحكومة الجمهورية العربية السورية قدم السفير بسام صباغ المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة والسفير غير المقيم لدى نيكاراغوا التهاني للرئيس، دانييل أورتيغا، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

جاء ذلك خلال حفل تنصيب الرئيس أورتيغا وأداء القسم الدستوري، الذي أقيم أمس، في ساحة الجمعية الوطنية “البرلمان” بالعاصمة ماناغوا، بمشاركة شعبية محلية ودولية وبحضور الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، ونائب الرئيس الإيراني والمبعوث الخاص للرئيس الصيني وممثلين عن رؤساء وحكومات دول أخرى.

ونقل السفير صباغ للرئيس أورتيغا تحيات الرئيس الأسد وأصدق تمنياته له بالنجاح وتضامنه الكامل مع شعب نيكاراغوا الصديق لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل الرئيس أورتيغا السفير صباغ تحياته وشكره للرئيس الأسد معرباً عن تقديره لصمود الشعب السوري الذي دافع عن سيادة بلده واستقلاله بكل بسالة.

وفي كلمته بعد أداء القسم الدستوري، أشار الرئيس أورتيغا إلى أن حكومته ستعمل على تحسين الواقع المعيشي لشعب نيكاراغوا وتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، مؤكداً أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة لن تغير من نهج وسياسة بلاده.

وعلى هامش مراسم التنصيب، التقى السفير صباغ خلال وجوده في العاصمة ماناغوا وزير خارجية نيكاراغوا، دينيس مونكادا، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات بما في ذلك الاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين في مواجهة التحديات التي يتعرضان لها.

من جانبه عبر الوزير مونكادا عن تقديره لتضامن سورية مع نيكاراغوا ومشاركتها في هذه المناسبة المهمة واعتزازه بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين وشعبيهما وتطلعه لتعزيز افاق التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وشدد على أن سورية ومثلما انتصرت في الميدان العسكري ومكافحة الإرهاب فإنها سوف تنتصر أيضاً على الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.