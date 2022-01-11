نقابة عمال النقل الجوي تعقد مؤتمرها السنوي

عقدت نقابة عمال النقل الجوي في اتحاد عمال دمشق مؤتمرها السنوي اليوم تحت شعار ” وطن بنيناه بعرقنا… نحميه بدمائنا” اليوم في مقر الاتحاد.

مداخلات أعضاء المؤتمر الخاصة بمؤسسة الخطوط السورية اشارت الى ضرورة رفد المؤسسة بطائرات حديثة وتعمیر الطائرات ومحركاتها لاستثمارها والاسراع بصيانة مباني هنغار صيانة الطائرات وورشة المحركات وتحديث آليات المؤسسة وتشميلها بالتامين الشامل وزيادة مخصصات الاصلاح وتأمين المعدات اللازمة لتخديم الطائرات وتأمين مطبخ جديد للمؤسسة وسد النقص الحاصل باليد العاملة بمختلف الاختصاصات وتنفيذ الخطة التدريبية الداخلية والخارجية الموضوعة من قبل الإدارات وزيادة تعويض العمل للحفاظ على الكفاءات ومنع تسربها وصرف تعويض الطيران وفق الراتب الحالي ومنح عناصر الضيافة الجوية بدل نقدي لوجباتهم على الطائرة وزيادة البدل النقدي للركب الطائر لساعات المبيت الداخلي والخارجي وإيجاد حل لمشكلة اللباس الخاص بهم وإيجاد حل لمشكلة الترفيعات المتوقفة لبعض عناصر الضيافة والإسراع بإصدار الملاك العددي للمؤسسة وتعديل المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2020 للحظ ممثلي العمال في تشكيلة مجلس إدارة المؤسسة وإصدار قانون التعويضات الخاص بالعاملين واستثناء المؤسسة من القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ وإصدار القانون الخاص بالتمثيل الخارجي وإعادة تشميل الفئة الثانية بعمل مدير إقليمي او ممثل تجاري واعتماد الخبرة بغض النظر عن الشهادة.

وأكدت المداخلات الخاصة بمؤسسة الطيران المدني على ضرورة إصدار قانون للمراقبة الجوية يتماشى مع ظروف وطبيعة عمل المهنة والإسراع بتزويد مطار دمشق الدولي بمنظومة رادار حديث يلبي واقع العمل خاصة في ظل عودة بعض شركات الطيران للعبور والهبوط وتحديث أنظمة الاتصال وخاصة لقسم VHF وتحديث نظام AFTN ونظام الاتصالات AMHS واستبدال أجهزة تفتيش الحقائب بنظام حديث يواكب متطلبات العمل واجراء دورات تطرية في مجال الاتصالات البرقية /AMHS / BASIC / لدائرة استثمار اللاسلكي ودورات تدريبية خارجية لعناصر الدائرة في مجال خطة الطيران الجديدة وافتتاح دورة مراقبة جوية لحملة الشهادة الثانوية لسد النقص الحاصل بعدد المراقبين الجويين وتأهيل وتدريب وتطوير دائرة الملاحة الجوية وتأهيل وتدريب المراقبين الجويين في دائرة معلومات الطيران وانشاء مركز مراقبة جوية متطور وتحديث برج المراقبة الجوية ودائرة المعلومات وتحسين وضع التغذية الكهربائية في مطار دمشق الدولي.

رئيس مكتب النقابة الرفيق قحطان احمد ذكر إن عمال النقل الجوي لم يتوانوا عن تأدية واجبهم في استمرار العمل رغم التحديات التي واجهتهم جراء الحرب الإرهابية التي نواجهها منذ احد عشر عاما منوها الى النقابة كانت متواجدة بكل القضايا والأمور التي تخص الإخوة العمال وتطوير العمل حيث كان العمل بروح الفريق الواحد منوها الى ان العام الماضي كان مليئا بالأعمال والانجازات ومنها زيادة الحوافز الإنتاجية في مؤسستي الطيران المدني والخطوط الجوية السورية و استكمال التدريب لكامل عناصر الضيافة الجوية على طراز ايرباص 340 وتجديد إجازات المراقبين الجويين وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الايكاو.

و تنفيذ دورة مراقبة جوية لسد النقص الحاصل بعدد المراقبين وهي الان بصدد الالتحاق بمواقع العمل و دورة تدريبية خارجية لعناصر تفتيش الحقائب وبعض الاقسام و زيادة قيمة الطبابة في المؤسسة العامة للطيران المدني و الموافقة على صرف قيمة فواتير السرطان في مؤسسة الخطوط الجوية السورية وصرف الوجبة الوقائية على السعر الجديد لكافة العاملين في مطار دمشق الدولي و تنسيب / 67 / عامل وعاملة من القطاع الخاص من شركة اجنحة الشام وبعض مكاتب السياحة والسفر.

حضر المؤتمر الرفاق وسام نصر الله رئيس مكتب العمال في فرع دمشق للحزب وعدنان الطوطو رئيس الاتحاد ومديري المؤسستين.

البعث ميديا || بسام عمار