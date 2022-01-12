الحرارة أعلى من معدلاتها وزخات مطرية فوق بعض المناطق

ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبياً في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم فوق المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على تلك المناطق والرياح جنوبية غربية معتدلة في المنطقة الساحلية وشرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة على باقي المناطق والبحر متوسط إلى خفيف ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.

وشهد عدد من المحافظات خلال الساعات الماضية هطولات مطرية متفاوتة كانت كالتالي: في اللاذقية سجلت في بوقا 51 مم وكسب 45 مم ووادي قنديل 20 مم والبهلولية 16 مم والحفة 10 مم والمزيرعة 9 مم ومطار الباسل 8 مم واللاذقية 3 مم .

وفي محافظة إدلب سجلت في ارمناز 15 مم وجسر الشغور 9 مم.

الغزارة سجل أعلاها 51 مم في بوقا بريف اللاذقية.