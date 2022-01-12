بوتين وباشينيان يؤكدان فعالية إجراءات وحدة حفظ السلام في كازاخستان

ضمن محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تم التأكيد فعالية الإجراءات المنسقة لوحدة حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين قولها في بيان اليوم إنه جرى “خلال المحادثة تبادل للآراء بشأن مسار عملية حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان وتم التنويه بالإجراءات المنسقة الفعالة لوحدة حفظ السلام والتي تساهم في تطبيع الوضع في الجمهورية”.

وكانت منظمة معاهدة الأمن الجماعي أرسلت قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بهدف حماية المباني الإدارية والدبلوماسية في البلاد ومساعدة الجيش في الحفاظ على القانون والنظام فيما أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أمس أن هذه القوات أنهت مهامها بنجاح.