تقنية جديدة لمراقبة وضبط عمل وسائل النقل العامة

اعتمدت لجنة نقل الركاب المشتركة بحلب آلية جديدة لمراقبة عمل وسائط النقل العامة وكمية المحروقات المستخدمة والمسافات المقطوعة بالإضافة إلى تحديد السرعة، وذلك من خلال استخدام تجهيزات إلكترونية مقدمة من الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات).

كما تتضمن الآلية الجديدة والمقرر تطبيقها لاحقاً الاستحابة لكتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان بتركيب أجهزة خاصة لتحصيل أجور باصات النقل الداخلي، وعدادات تكسي تتمتع بمواصفات تقنية حديثة تسهم في ضبط العمل ويمنع الغش.

وفي السياق وضمن المهام المنوطة باللجنة لجهة مراقبة ومتابعة عمل الميكرو باصات، تم إيقاف / 9903 / بطاقة إلكترونية على عدد من الخطوط لعدم التزام أصحابها بالتعليمات وبخطوط السير المحددة لمركباتهم. وفي المقابل تم تحرير /1980/ بطاقة متوقفة سابقاً بعد أن تعهد أصحابها الالتزام الكامل بالتعليمات وبمسارات الخطوط حتى النهاية.

وبينت اللجنة أنها تتابع يومياً حركة النقل في المحافظة وتتابع عملية إحصاء المركبات التي لا تعمل في كراجات (الشرقي – الموحد – التكسي – الراموسة) ليتم حرمان وسائل النقل التي لا تلتزم بالعمل.

حلب – معن الغادري