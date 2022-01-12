فريق من مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري يتسلم عمل وزارة التربية!

لأول مرة في سورية تسلم فريق من مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري عمل وزارة التربية لمدة أربع ساعات وذلك ضمن فعالية ” بالإرادة.. أنا قادر.. أنا قائد”.

ونشرت وزارة التربية عبر صفحتها على موقع فيس بوك أن عدداً من لاعبي الأولمبياد السوري الخاص، من أصحاب متلازمة داون، استلموا المناصب العامة في وزارة التربية، لمدة يوم واحد.

وأضافت الوزارة بأن ذلك يساهم في تقديم رسالة تربوية إنسانية تشجع على تبني مواهب ذوي الإعاقة، ودعمهم للمساهمة في الحياة العامة والمجتمعية.