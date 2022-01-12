فولودين يتهم الولايات المتحدة بتدمير نظام الأمن الدولي

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إن الولايات المتحدة ومن خلال سياساتها الراهنة تدمر نظام الأمن الدولي الذي تم بناؤه لتجنب تكرار ما حدث في الحرب العالمية الثانية.

ونقلت سبوتنيك عن فولودين قوله اليوم على موقع تلغرام إن “واشنطن قامت بانسحاب أحادي الجانب من معاهدات دولية بالغة الأهمية وهذه المعاهدات كان من شأنها الحفاظ على التوازن العسكري والاستراتيجي في العالم” مشيراً إلى أنها تتجاهل بشكل متعمد الأمم المتحدة حيث تتخذ قرارات بعيدة عنها وتنتهج سياسة حصرية خاصة بشأن قصف دول ذات سيادة وغزو دول أخرى كما أنها لا تفكر حتى في سلامة حلفائها.

وحول المفاوضات الروسية الأمريكية بخصوص الضمانات الامنية قال فولودين “يجب أن يكون رد واشنطن بشأن الضمانات الأمنية محدداً وقائماً على أسس متينة ودون تأخير” لافتاً إلى أن “الخروج من الوضع الحالي وتخفيف التوتر في العالم يعتمد الآن على تصرفات الولايات المتحدة”.

وتابع فولودين “سيتعين عليهم إما دعم الإجراءات الأمنية التي تقترحها بلادنا أو تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة لعدم وجود ضمانات”.

وكانت روسيا والولايات المتحدة أنهتا أول أمس مفاوضاتهما حول ملف الضمانات الأمنية والتي دامت أكثر من سبع ساعات في جنيف حيث أعلن رئيس الوفد الروسي نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات أن بلاده دعت الولايات المتحدة إلى إبداء أقصى ما يمكن من المسؤولية في الظرف الراهن وأكدت لها عدم جواز التقليل من أهمية الأخطار المرتبطة باحتمال ازدياد المجابهة.