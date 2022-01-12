نقص توفير الدم في أمريكا

أعلنت هيئة الصليب الأحمر الأمريكية أن الولايات المتحدة تواجه اسوأ أزمة نقص للدم للمرة الأولى في غضون عقد من الزمن.

ونقلت شبكة “سي بي اس” الأمريكية عن بامبي يونغ كبير المسؤولين الطبيين في الهيئة قوله إن “بعض الحالات التي تحتاج الى الدم لا يمكنها الانتظار أو التحمل” محذراً من أن هذه الأزمة تشكل خطراً على رعاية المرضى بما يضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن وضع أولويات بين المرضى في تلقي عمليات نقل الدم وتأجيل من يمكنه الانتظار.

وشهدت المؤسسات الطبية الأمريكية انخفاضاً بنسبة 10 بالمئة في أعداد المتبرعين بالدم منذ بداية جائحة كورونا التي تسببت في تفاقم المشكلة وخصوصاً بعد زيادة حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ومن قبله دلتا.