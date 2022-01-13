أكثر من 113 ألف دونم زرعت شعير في السويداء

تم زراعة 113 ألف دونم بالشعير في محافظة السويداء، ووضح معاون مدير زراعة السويداء المهندس علاء شهيب أن نسبة تنفيذ الخطة بلغت حتى تاريخه نحو 54 بالمئة وأن عدم توفر هطولات مطرية بالشكل المطلوب أثر على عمليات زراعة الشعير التي شارفت على الانتهاء حيث تقتصر خلال الفترة الحالية على بعض المناطق المرتفعة.

وأشار شهيب إلى أن زراعة الشعير بالمحافظة معظمها بعلية وتتوزع في مختلف مناطق المحافظة وتعتمد على كميات الأمطار المتساقطة خلال الموسم، باعتبار أن الخطة الزراعية تقررت بزراعة 210 آلاف دونم بالشعير للموسم الحالي.