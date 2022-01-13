الاحتلال التركي يقصف أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها على قرى في ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المناطق التي احتلتها بالريف الشمالي سقطت على الأحياء السكنية في قريتي أم الخير بمنطقة أبو راسين والعبوش بمنطقة تل تمر ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وتخريب بعض الممتلكات ونزوح عشرات الأسر.

وأشارت المصادر إلى أن أهالي القرى المحيطة بمنطقتي أبو راسين وتل تمر يضطرون إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها صباحاً وذلك من شدة القصف الذي تتعرض له قراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في ريف رأس العين المحتلة.