انقطاع التيار الكهربائي عن مدن وأرياف الحسكة

تسبب عطل طارئ على خط التوتر بين محطتي الطبقة والأبواب 230 ك/ف بخروجه عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن مدن وأرياف محافظة الحسكة.

وبحسب “سانا”، أشار مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة إلى أن الورشات الفنية ستقوم بالكشف على مسار الخط وتحديد موقع العطل لإصلاحه بأسرع وقت ممكن كونه الوحيد المغذي لمدن وأرياف الحسكة.

وأوضح عكلة أنه ستتم تغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي (مشاف وأفران ومياه واتصالات) من كميات الطاقة المنتجة بمنشأة توليد السويدية لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ريثما تتم إعادة خط الطبقة – الأبواب إلى الخدمة.