تعيين 96 من ذوي الشهداء العسكريين لدى الجهات العامة

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين في رئاسة مجلس الوزراء قوائم لتوظيف دفعة جديدة من ذوي الشهداء (الزوجة والأبناء) بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن الدفعة الجديدة شملت 96 شخصاً وتم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات إلى الجهات العامة التي تم فرز ذوي الشهداء العسكريين إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة فيها.

وبينت اللجنة أن العدد الإجمالي لذوي الشهداء العسكريين المعينين لدى الجهات العامة منذ نيسان عام 2017 وحتى الآن بلغ 5480 شخصاً، مشيرة إلى أنه سيتم نشر قوائم أسماء المعينين على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على موقع (فيسبوك).