دورات أكاديمية مدعومة بفرص عمل حقيقية

تتكاثف الجهود من الجهات العامة الرسمية ومن الجمعيات الأهلية والمنظمات الوطنية المختلفة لنشر ودعم العمل الخاص، وخلق المشاريع الصغيرة التي تؤمن النشاط الاقتصادي المجدي على مستوى الفرد والمجتمع، وإعطاء تلك المشاريع فرصة كبيرة للانتعاش والانتشار بين الشباب المدعوم بشهادات علمية وخبرات عديدة، مايدفع لخلق التوجيه الصحيح لتلك المشاريع ووضعها على الخط الذي يؤمن جدواها ونشاطها واستمرارها، من هنا عملت أكاديمية “نو هاو”، التابعة لبصمة شباب سورية، على استقطاب مدربين سوريين ذوي خبرة لدعم جميع الأفكار وتقديم المساعدة والاهتمام والخبرة الكافية لمن يرغب في القيام بمشروعه.

مايميز الدورات التدريبية في مركز “نوهاو” اعتمادها على مدربين سوريين ذوي خبرة عالية وأكاديمية أي أن يمتلك المدرب حقيبة تدريبية وشهادة علمية بمجاله، بحسب مديرة التدريب مها رضوان، التي بينت “للبعث ميديا” أن الدورات تضم المهارات المنزلية والمهن اليدوية والدورات العلمية كمهارات الحساب الذهني واللغات كالإنكليزية والفرنسية، وغيرها، ويتوزع نشاط إقامة هذه الدورات في أغلب المحافظات وهي غير موجهة لفئة ما، فالجميع يستطيع الانضمام لها بسعر رمزي وغير مكلف تمتد مابين أسبوع وحتى 25 يوماً، يتم بعدها منح شهادة تؤهل صاحبها للعمل والقيام بمشروعه، وتضيف رضوان، نعمل على دعم المتخرجين بتقديم فرص حقيقية لعملهم، ومنذ فترة قليلة خرّجنا عدداً من الشباب لخمس دورات لتزيين المناسبات في كل منها 15 متدرباً خضعوا للجنة تقييم البرنامج ومشاريع التخرج، وبدأ المتدربون فوراً في الدخول إلى سوق العمل والمباشرة الحقيقية لتطبيق كل ما تعلموه أثناء الدورة التدريبية..

دمشق – ميادة حسن