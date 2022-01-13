طقس اليومين القادمين

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو كافة، ونتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالبرق والرعد في المنطقة الساحلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو متقلباً بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد مع هطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة.