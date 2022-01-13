غارات على محيط مستشفى 48 باليمن

أصيب أربعة أشخاص من الطاقم الطبي بأحد المشافي جراء غارتين لطيران النظام السعودي على جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وكالة سبأ اليمنية نقلت عن مصدر أمني أن طيران النظام السعودي استهدف محيط مستشفى 48 النموذجي بمنطقة السواد في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء بغارتين، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص من طاقم المستشفى اثنان منهم بحالة خطرة، إضافة إلى وقوع أضرار في بناء المستشفى.

كما استهدفت طائرات النظام السعودي، بعشر غارات، شبكات الاتصالات في منطقتي العبدين جنوب مدينة صعدة وبني معين في مديرية رازح الحدودية.