قصف تركي على أبو راسين وتل تمر في ريف الحسكة

تسببت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بأضرار مادية كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم، فضلا عن نزوح المزيد من العائلات، جراء اعتداءاتها على قرى في ناحيتي أبو راسين وتل تمر بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن قذائف صاروخية ومدفعية ثقيلة، أطلقتها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المناطق التي احتلتها بالريف الشمالي، سقطت على الأحياء السكنية في قريتي أم الخير بمنطقة أبو راسين والعبوش بمنطقة تل تمر، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل وتخريب بعض الممتلكات ونزوح عشرات الأسر.

هذا ويضطر أهالي القرى المحيطة بمنطقتي أبو راسين وتل تمر إلى ترك منازلهم ليلاً ليعودوا إليها صباحاً، بحسب المصادر، وذلك من شدة القصف الذي تتعرض له قراهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته المتمركزين في ريف رأس العين المحتلة.