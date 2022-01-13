قوات حفظ السلام تبدأ بتسليم المرافق الحيوية إلى السلطات الكازاخستانية

بدأت قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بتسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخستانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “وفقاً للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد”.

وأشار البيان إلى أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.