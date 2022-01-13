نقابيو النفط يطالبون الحفاظ على الكوادر الفنية

البعث ميديا || بسام عمار

عقدت نقابة عمال النفط في اتحاد عمال دمشق مؤتمرها السنوي تحت شعار “وطن بنيناه بعرقنا نحميه بدمائنا” اليوم في مقر الاتحاد .

مداخلات أعضاء المؤتمر أشارت إلى ضرورة فتح سقوف الرواتب للاستفادة من الزيادة الدورية لمن وصلت رواتبهم إلى السقف والحفاظ على الكوادر الفنية في قطاع النفط ومنع تسربها لان تأهيلها كلف الدولة مبالغ مالية كبيرة وإلغاء ضريبة الدخل على رواتب العاملين والإسراع بإصدار تشريع خاص بالقطاع النفطي وتشديد الرقابة على الاسواق ومنع الاحتكار وزيادة قيمة الوجبة الغذائية بما يتناسب مع الغلاء الفاحش والعمل على تثبيت العمال المؤقتين وتحويل عقودهم إلى عقود سنوية علما ان تثبيتهم لا يكلف الخزينة العامة أية مبالغ إضافية والحفاظ على الدعم وإعادة النظر باليات توزيعه بشكل صحيح تعديل تسعيرة وزارة الصحة وتشميل العاملين في مجال المهن الخطرة في الشركات التابعة لنقابة عمال النفط و الثروة المعدنية بطبيعة العمل نظراً للأعمال المجهدة والخطرة التي يقوم بها عمالنا والإسراع بتوزيع المساكن العمالية لمستحقيها وتخفيض تكلفتها والإسراع بإصدار تعديلات القانون الأساسي للعاملين في الدولة وقانون التأمينات الاجتماعية .

رئيس مكتب النقابة الرفيقة عفاف خلاط ذكرت ان المؤتمرات النقابية مهمة لتقييم العمل ين أصبنا و أين أخطأنا ولتعزيز الإيجابيات و معالجة السلبيات الأمر الذي يفرض علينا جميعاً طرح كل القضايا و الموضوعات المتعلقة بعملنا بكل حرية وشفافية واضعين نصب أعيننا مصلحة الوطن و العمل و العمال.

وأضافت عملت النقابة على توسيع الخدمات المقدمة للإخوة العمال خلال العام الماضي حيث بلغت قيمة الإعانات المقدمة من صندوق المساعدة الاجتماعية (56411010) ليرة منها مبلغ /48054565 / ليرة نهاية خدمة.

بعد ذلك اجاب الرفاق عصام خريبه رئيس مكتب العمال في فرع ريف دمشق للحزب وعدنان الطوطو رئيس اتحاد عمال دمشق وخالد العليج معاون وزير النفط على تساؤلات الحضور.