تحديد سعر شراء أصناف الحمضيات من المزارعين باللاذقية للسورية للتجارة

طلبت لجنة تسويق الحمضيات باللاذقية من المزارعين الراغبين بتسليم منتجهم مباشرة إلى المؤسسة السورية للتجارة والمعبأ من قبلهم بصناديق من الفلين أو بالأكياس دون الانتظار لوصول صناديق المؤسسة إليهم التسجيل لدى الروابط الفلاحية والوحدات الإرشادية لإرسال الآلية المناسبة لإحضار الحمضيات إلى مراكز المؤسسة.

وأوضح عضو اللجنة عن الأمانة العامة للمحافظة المهندس شادي صقر في تصريح لمراسل سانا أن هذا الاجراء يسهل عملية التواصل مع اللجنة ويزيد من الكمية المسوقة ولا سيما أن عدداً كبيراً من المزارعين لا يرغبون بانتظار تسليمهم صناديق من المؤسسة لافتاً إلى أن اللجنة أعطت سعراً إضافياً لشراء الحمضيات في هذه الحالة بمعدل 100 ليرة سورية لكل كيلو للتعويض عن ثمن صندوق الفلين و50 ليرة للكيس.

وبين صقر أن المزارع يمكنه أيضاً تسليم محصوله المعبأ من قبله بصناديق الفلين أو بالأكياس مباشرة إلى مركز الفرز والتوضيب التابع لفرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية خلف محطة وقود الجامع على أن يبرز ورقة مختومة من الرابطة الفلاحية والوحدة الإرشادية باسم المزارع ورقمه الوطني واسم القرية.

وحددت اللجنة وفق صقر أسعار استجرار باقي أصناف الحمضيات في فرع المؤسسة بـ 900 ليرة سورية للكيلوغرام من الحامض البلدي المعبأ بصناديق من المؤسسة يضاف إليها 100 ليرة للكيلو في حال كان معبأ بصناديق فلين من قبل المزارع و 700 ليرة للحامض الأمريكي بصناديق المؤسسة و800 ليرة سورية للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع.

أما شراء صنف المندلينا فتم تحديده للنخب الأول بـ 1000 ليرة سورية للكيلو بصناديق المؤسسة و1100 ليرة المعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع بينما النخب الثاني بـ 800 ليرة سورية للكيلو بصناديق المؤسسة و900 ليرة للمعبأ بصناديق فلين من قبل المزارع وصنف الماير بـ 300 ليرة سورية للكيلو المعبأ بصناديق المؤسسة.

وكانت اللجنة حددت أمس سعر شراء صنف أبو صرة بـ 650 ليرة للنخب الأول و500 للنخب الثاني و 300 ليرة للنخب الثالث يضاف إليها أيضاً مئة ليرة في حال تعبئتها بصناديق فلين من قبل المزارع و50 ليرة عند تعبئة الصنفين الثاني والثالث بأكياس نايلون.

كما خفضت اللجنة قياس حجم الثمرة المتبع لكل نخب من الأصناف وهو ما يسهم بزيادة السعر لمصلحة المزارعين.

وتم تشكيل لجنة لتسويق الحمضيات في اللاذقية بناء على قرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بهدف تنظيم العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لشحن كميات الحمضيات المسوقة من الفلاحين عبر السورية للتجارة وبما يسهم بتوفير المادة للمستهلك بأسعار مناسبة وبما يحقق الفائدة للفلاحين والمزارعين.

وتضم اللجنة التي يرأسها في المحافظة مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة ممثلين عن مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين وفرع شركة سادكوب والأمانة العامة للمحافظة.

سانا