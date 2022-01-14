محافظ الرقة لـ “البعث ميديا”.. إفتتاح معبر الطبقة وشنان بالرقة لمربي الأغنام
البعث ميديا – حسان المحمد
تستمر على التوالي اللجنة المكلفة بعملية التسوية الشاملة لأبناء محافظة الرقة في مدينة السبخة بمركز الباسل؛ بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين؛ وذلك للإستفادة من مكرمة قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، لأبناء الرقة بتسوية أوضاعهم.
وفي تصريح خاص لـ البعث ميديا كشف محافظ الرقة عبدالرزاق الخليفة استكمالآ لمكرمة سيد الوطن الرئيس بشار الأسد ، بأنه سيتم افتتاح معابر الطبقة وشنان لمربي الثروة الغنمية ودخول المواشي والآليات ،وذلك اعتبارا من صباح يوم الغد السبت وبدون أية رسوم مالية.