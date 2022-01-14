مدير اكساد ووزير دولة فلسطين في جولة ميدانية إلى مركز بحوث ازرع

البعث ميديا || درعا دعاء الرفاعي:

بهدف الاطلاع على التجارب والبحوث العلمية للخبراء في محطة بحوث ازرع وإمكانية الاستفادة منها ونشرها في الدول المجاورة، جال الدكتور نصر الدين العبيد مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد” برفقة وزير دولة فلسطين رياض عطاري والوفد المرافق له على محطة بحوث ازرع اطلعوا خلالها على واقع القطاع الزراعي في سورية.

وحول الخدمات التي يقدمها مركز أكساد أوضح العبيد أن المركز يعمل على تحقيق التكامل بين الدول العربية، من خلال نقل البذار وتوزيعها في عدد من الدول، حيث تستفيد في كثير من خطط التنمية الزراعية من البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز ولا سيما زراعة أصناف البذور المحسنة ذات المردودية الإنتاجية العالية، مضيفا أن هناك برامج تربية للأغنام والماعز في مجال التهجين والتلقيح ونقل الأجنة وتجميدها بما يحقق الأمن الغذائي عبر زيادة عددها.

بدوره الوزير عطاري أكد أهمية هذا المركز على اعتباره محطة لاحتضان العقل العربي وتطوير القطاع الزراعي وتجديد التجارب الناجحة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية، كما يعد هذا المركز رافدا أساسيا لكل ما يتعلق بتطوير العمل الزراعي لاسيما في المناطق القاحلة والجافة.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة سبق وأن التقى الوزير عطاري حيث أكد على أهمية العمل والسعي لإنجاح التجارب والمشاريع المحلية المنتهجة لأساليب الزراعة الحديثة في المحافظة والأخذ بيد المزارعين الذين كانوا قد انطلقوا من تجارب فردية سعياً لدعمها وتعميمها من قبل الجهات المعنية المتمثلة بمركز بحوث ازرع ومديرية الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي الذي تنفرد به المحافظة كان قد تعرض لخسائر كبيرة بسبب الحرب الإرهابية عليها مؤكداً أهمية التعاون المشترك بجانبيه النباتي والحيواني والاستفادة من تجارب الدول المجاورة في مجال الأبحاث والدراسات.